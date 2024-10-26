إسعاد يونس توجّه رسالة من الجونة للزعيم عادل إمام بعد اعتزاله: تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - أقيمت عصر اليوم الموافق 26 أكتوبر، ندوة للفنانة إسعاد يونس، وذلك ضمن فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، والتي انطلقت يوم 24 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

وأدارت الندوة الفنانة القديرة يسرا، التي عبّرت عن سعادتها الكبيرة وامتنانها؛ لإدارة ندوة داخل المهرجان تستضيف الفنانة إسعاد يونس.

وقد سجلت الندوة حضوراً كامل العدد وكان أبرز الحاضرين كلٌّ من: حسين فهمي، أحمد حاتم، يوسف عثمان، وغيرهم الكثيرون من الفنانين والنجوم.

إسعاد يونس لـ عادل إمام: ستظل في القلب والعين والذاكرة مدى الحياة

وخلال الندوة، علّقت كلٌّ من النجمتين إسعاد يونس ويسرا على قرار الزعيم عادل إمام باعتزال الفن نهائياً وبلا عودة؛ متمنيتين له السعادة وسط عائلته وأحفاده، وموجهتين له رسالة حب من الجونة؛ حيث قالت إسعاد: "أنت واحشنا جداً وطبعاً علشان بنحبك عايزينك تكون مبسوط ومرتاح، وقرارك ملكك لا أحد يستطيع مراجعتك فيه أو التراجع عنه".

وأكملت إسعاد يونس: "وطبعاً هنيئاً لأحفادك أنك وسطهم وقاعد معهم؛ لأن دي لحظات ثمينة جداً ولا تعوّض، وأنت هتفضل داخل القلب والعين والذاكرة مدى الحياة وما بعد الحياة".

لترد عليها يسرا مؤكدةً على كلام إسعاد يونس؛ قائلة: "بجد واحشنا يا زعيم".

إسعاد يونس تكشف عن كواليس فيلم "الأفوكاتو" مع عادل إمام ويسرا

تطرّقت إسعاد يونس للحديث عن كواليس فيلم "الأفوكاتو" مع عادل إمام ويسرا؛ حيث قالت: "عادل إمام الوحيد الذي كان يدرك الرسالة، وتنبأ بالأحداث لما بعد الفيلم، وقتها كان التصوير في الإسماعيلية، وكان في حي هناك جديد لم يُسكن بعد، ونزلنا وقتها في أوتيل أنا ويسرا، كنا في نفس الغرفة، والتي تضم سريرين وحوض، ولم يكن هناك حمام".

وأكملت: "بعدها ذهبنا إلى الحي غير المأهول بالسكان لنصوّر داخل الشقة التي من المفترض داخل الفيلم، أنها شقتنا أنا ويسرا وعادل، خلّصنا تصوير وخرجنا وجدنا تقريباً الإسماعيلية كلها في انتظارنا في الخارج؛ فاضطررنا للجلوس بداخل مدرسة هناك لحين صرف الناس التي كانت تنتظرنا في الخارج، ووقتها صممنا مشهد بطريقة مضحكة جداً أنا وعادل ويسرا، وانتهى الفيلم بقضية تم رفعها عليه لمنعه من العرض، ولكن الأمر عدّى بسلام؛ ليصبح فيلم "الأفوكاتو" اليوم من كلاسيكيات السينما".



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عادل إمام اعتزل الفن نهائياً

كان الفنان عمر متولي، ابن شقيقة الفنان عادل إمام، قد كشف عن موقف الأخير من المُشاركة في أعمالٍ فنية جديدة خلال الفترة المُقبلة، لاسيّما وأنه بعيدٌ عن الساحة الفنية والأضواء بشكلٍ عام، قرابة الـ4 أعوام، منذ مسلسل "فلانتينو" الذي عُرض عام 2020.

وقال عمر متولي، في تصريحات صحفية، إنّ عادل إمام اعتزل الفن بشكلٍ نهائي؛ ليكتفي بما قدّمه من أعمالٍ سينمائية وتليفزيونية ومسرحية على مدار قرابة الـ6 عقود، ويُقرر قضاء وقته في هدوء شديد وسط أفراد عائلته داخل المنزل؛ فضلاً عن متابعة الأحداث التي تشهدها الساحة المحلية والعالمية أيضاً.

وأشار إلى موقف عادل إمام، من الشائعات التي تُثار حوله من وقتِ لآخر، سواء بالمرض أو الوفاة؛ مؤكداً أنه ينزعج جداً من تلك الأخبار الكاذبة؛ كونها تصيب المُقرّبين منه بحالة من القلق، إلا أنه لا يهتم بالتفاعل معها قط.



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