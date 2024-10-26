ميرنا وليد - بيروت - انتشرت العديد من الأخبار حول بدء العمل على مسلسل حول حياة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب يتناول مسيرتها الفنية وحياتها الخاصة وخصوصا المشاكل والازمات التي مرت بها خلال الفترة الماضية.
واشارت المعلومات ان السلسلة ستكون شبيهة بالسلسلة التي قدمتها الفنانة إليسا عن حياتها عبر عدة حلقات. ومن المقرر أن يعرض الفيلم على منصة "نيتفليكس" وهو مكون من 4 حلقات متتالية، واشارت المعلومات ان شيرين وان قبلت بالعرض ستتقاضي مبلغ 250 ألف دولار أميركي على الحلقة الواحدة ما هو رقم مرتفع اذ ستكون الحصيلة مليون دولار على المسلسل.
كانت هذه تفاصيل خبر تقديم مسلسل واقعي عن سيرة حياة شيرين عبد الوهاب.. لن تصـ ـدقوا كم ستتقاضى على الحلقة الواحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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