مقتل 50 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في السودان

افادت تنسيقية لجان المقاومة في هساهيسا، عن "مقتل ما لا يقل عن خمسين شخصا أمس في وسط السودان جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع التي حاصرت عددا من القرى في ولاية الجزيرة".

وأكدت لوكالة "فرانس برس"، ان "تتعرض قريتا السريحة وأزرق للهجوم من قبل ميليشيا الدعم السريع منذ الصباح" مشيرة إلى "سقوط خمسين قتيلا وأكثر من 200 جريح في السريحة، مع "عدم إمكانية إخراج الاصابات من القرية" بسبب القصف والقنص.

ولم تورد التنسيقية أي حصيلة للضحايا في قرية أزرق المجاورة، لكنها قالت إنها "تتعرض للحصار الكامل من قبل المليشيا ونفس الانتهاكات التي حدثت في قرية السريحة".

وصعدت قوات الدعم السريع في الفترة الأخيرة هجماتها على المدنيين في ولاية الجزيرة الزراعية جنوب الخرطوم، بعد انشقاق قائد في الميليشيا فيها وانضمامه إلى الجيش.