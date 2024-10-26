افادت تنسيقية لجان المقاومة في هساهيسا، عن "مقتل ما لا يقل عن خمسين شخصا أمس في وسط السودان جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع التي حاصرت عددا من القرى في ولاية الجزيرة".
وأكدت لوكالة "فرانس برس"، ان "تتعرض قريتا السريحة وأزرق للهجوم من قبل ميليشيا الدعم السريع منذ الصباح" مشيرة إلى "سقوط خمسين قتيلا وأكثر من 200 جريح في السريحة، مع "عدم إمكانية إخراج الاصابات من القرية" بسبب القصف والقنص.
ولم تورد التنسيقية أي حصيلة للضحايا في قرية أزرق المجاورة، لكنها قالت إنها "تتعرض للحصار الكامل من قبل المليشيا ونفس الانتهاكات التي حدثت في قرية السريحة".
وصعدت قوات الدعم السريع في الفترة الأخيرة هجماتها على المدنيين في ولاية الجزيرة الزراعية جنوب الخرطوم، بعد انشقاق قائد في الميليشيا فيها وانضمامه إلى الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 50 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.