اوستن: مصممون على منع أي جهة من استغلال التوترات أو توسيع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط

اعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، انني "تحدثت مع نظيري الإسرائيلي لتلقي آخر المستجدات بشأن الضربات على أهداف عسكرية في إيران"، لافتا الى أنني "أكدت مجددا التزامنا الراسخ بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس".
واشار الى أن "واشنطن تواصل تعزيز قواتها لحماية مواطنيها وإسرائيل وشركائنا بالمنطقة من تهديدات إيران"، مؤكدا اننا "مصممون على منع أي جهة من استغلال التوترات أو توسيع نطاق الصراع في المنطقة".
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