النشرة: اعتصام لعدد من الاعلاميين في صيدا استنكارًا لاستهداف إسرائيل لزملاء في حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا أن الإعلاميين في صيدا ولبنان نظموا وقفة احتجاجية في ساحة "الشهداء" في صيدا، استنكارًا لاستهداف الإعلاميين في منطقة حاصبيا، مما أدى إلى استشهاد مصور قناة المنار وسام قاسم، ومصور قناة الميادين غسان نجار، والتقني فيها محمد رضا، كما أُصيب عدد من الصحفيين والمصورين من قنوات أخرى.
ورفع الإعلاميون المعتصمون كاميراتهم وأقلامهم إلى جانب لافتات تؤكد على متابعة الطريق، والاستمرار، وأن دماء الشهداء هي بيان الانتصار. وتحدث في الوقفة كل من الزملاء جمال الغربي ممثلًا عن قناة الميادين، والحاج عماد عواضة عن قناة المنار، والنقيب علي علوش باسم نقابة المصورين الصحافيين، والمستشار أحمد الغري عن نقابة المحررين.
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