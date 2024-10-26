شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الرقابة على الالتزام باشتراطات امتثال المباني "امتثالك يمثلنا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف وزارة البلديات والإسكان إجراءات الرقابة على الالتزام باشتراطات امتثال المباني، في إطار جهودها الرامية إلى الحد من التشوه البصري، من خلال حملة "امتثالك يمثلنا"، التي تهدف إلى التأكد من الالتزام باشتراطات امتثال المباني، والحد من عناصر التشوه البصري، في مختلف مناطق المملكة، بعد بدء تطبيق المخالفات على ملاك المباني المحددة في تطبيق بلدي، الذين لم يلتزموا بإصدار شهادة الامتثال، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة للارتقاء بجودة البيئة الحضرية.

وأكدت الوزارة أن الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة ستواصل مراقبة امتثال المباني وتطبيق المخالفات على المباني، التي لم تصدر الشهادة المطلوبة.

ودعت الوزارة ملاك المباني إلى الإسراع في التقديم وإصدار شهادة الامتثال بشكل مجاني من خلال خطوات رقمية ميسرة، عبر تطبيق بلدي (رابط التطبيق).

وتأتي هذه المرحلة كخطوة مكملة للمراحل السابقة، التي ركزت على نشر الوعي والتثقيف حول أهمية الامتثال، وحالياً، تركز الوزارة على فرض الإجراءات اللازمة لضمان التزام الملاك بالمعايير والاشتراطات، بما في ذلك فرض المخالفات على من لم يحصل على شهادة الامتثال لمبناه إذا كان على الشوارع والطرق المستهدفة