بعد غياب 40 عاماً: ليزا تروي كواليس هند والدكتور نعمان وتتحدث عن عادل إمام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" ليزا، التي لعبت في طفولتها دور الطفلة هند في المسلسل الشهير "هند والدكتور نعمان" مع الراحل كمال الشناوي، وذلك بعد غيابها عن الأضواء وسفرها خارج مصر لمدة 40 عاماً تقريباً.

كواليس هند والدكتور نعمان

كشفت ليزا خلال اللقاء كواليس اختيارها للعمل في مسلسل هند والدكتور نعمان، وأكدت أنها مرت بعده لاختبارات للتأكد من موهبتها لأداء الدور، وذلك قبل لقائها بالفنان الراحل كمال الشناوي، وكشفت أن عمرها وقتها كان 6 أو 7 سنوات.

وعن لقائها الأول بكمال الشناوي قالت: "روحنا مكان وكنت فرحانة ولقيت الفنان الكبير كمال الشناوي داخل، وكان قمر ومش عجوز لكن بيمثل إنه عجوز، وقعد يكلمني ويهزر معايا، وأنا قاعدة أقول كان بيمثل مع شادية في أفلام الأبيض والإسود وبحبه أوي ومش مصدقة نفسي، ولما سألني أنتِ عارفة أنا مين نسيت اسمه".

وأكدت ليزا أن عدداً كبيراً من مشاهد العمل تم تصويرها خارج مصر واسترجعت ذلك قائلة: "المسلسل اتصور في تونس، أفتكر علشان يتعرض في العالم العربي كله مش في مصر بس، وفي أجزاء اتصورت في مصر زي الشارع اللي مسكت فيه المجرم والنادي".

وروت ليزا أن كمال الشناوي كان يقوم بعمل الضفائر لها بشكلٍ مستمر، أما رجاء الجداوي فكانت لطيفة معها وتوجه لها العديد من النصائح، وأكدت أنها كانت تتمنى لقاءهما بعد عودتها لمصر.

ذكريات ليزا مع النجوم

استعادت ليزا ذكريات الدور الذي لعبته في طفولتها في فيلم "كراكون في الشارع"، مع النجمين عادل إمام ويسرا، وقالت عنهما: "عادل إمام ويسرا علموني ألعب كوتشينة، ومكانش شغل أنا كنت بروح الشغل معاهم عشان أضحك وانبسط".

أما عن تعاونها مع محمد صبحي في مسرحية الهمجي، فقالت: "المسرحية دي بتخلي جسمي يقشعر وخصوصاً آخر مشهد، اشتغلت المسرحية لكن اتصورت بطفلة ثانية"، وتابعت: "محمد صبحي في المسرح كان محترفاً، كل حاجة بوقتها ونظام، وهو إنسان عظيم والشغل شغل".

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