إسعاد يونس من الجلسة الحوارية بمهرجان الجونة 2024: كواليس من الذاكرة وموقف العاصفة الرملية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 05:54 مساءً - أُقيم عصر اليوم السبت الموافق 26أكتوبر، الجلسة الحوارية للفنانة والإعلامية إسعاد يونس والتي أدارتها الفنانة يسرا، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة والتي بدأت الخميس 24 أكتوبر سوف تستمر حتى يوم 1نوفمبر من الشهر القادم. ورصدت الخليج 365 حضور عدد من النجوم والمشاهير للجلسة الحوارية منهم أحمد داود وزوجته علا رشدي، الفنان حسين فهمي، والفنانة مهيرة عبد العزيز.

البداية من أمام ميكروفون الإذاعة

في بداية الجلسة الحوارية المقامة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، تحدثت إسعاد يونس عن بداياتها، والتي كانت من خلال ميكروفون الإذاعة، وهنا استرجعت الذكريات القديمة، إذ قالت أنه كان هناك قناة جديدة إذاعية خاصة بالموسيقى الكلاسيكية، وكانت تطلب موظفين جدد، وهنا قررت أن تتقدم للعمل بها، لافتة أن وقت تقدمها لهذه الوظيفة كانت في مرحلة عمرية صغيرة، وخضعت لاختبار استغرق قرابة الـ 40 دقيقة، وعقب ذلك قرر مدير هذه المحطة الإذاعية تعينها بصورة مؤقتة.

كواليس حكايات ميزو ودور سمير غانم

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تطرقت الفنانة والاعلامية إسعاد يونس في حديثها عن كواليس مشاركتها في مسلسل حكايات ميزو، والذي جمعها بالفنان سمير غانم، قائة أثناء ذهابها في إحدى الأيام للفنان سمير غانم لإجراء تسجيل معه، قرر وقتها اصطحابها سريعاً ليخبرها بأنه يريد أن تشارك معه في مسلسل حكايات ميزو. وتابعت، عقب ذلك جعلها تتعرف على مخرج المسلسل الذي أسند لها دور صافي، عقب اعطائها مشهد من مشاهد المسلسل وبالتحديد من الحلقة الثامنة، والذي قدمته ببراعة بطريقة أقنعت بها مخرج العمل، مكملة: "خدعت فردوس عبد الحميد في المشهد ده، واقنعتها إني حامل من زوجها ميزو الفنان سمير غانم".

الأفوكاتوا وقصة اتهام إسعاد يونس

استرجعت إسعاد يونس أيضاً كواليس فيلم الأفوكاتوا الذي جمعها بالفنان عادل إمام والفناتة يسرا. وقالت إن كواليس تصوير هذا الفيلم كانت غريبة، بسبب ذهابهم في أحد الأحياء المهجورة بمدينة الإسماعيلية لتصوير مشاهد هذا الفيلم، وهنا دخلت إسعاد في حالة من الدهشة بسبب الغرفة السكنية التي تم تخصيصها لها مع الفنانة يسرا، مضيفة: "روحنا حي فاضي ومهجور، وفضلت أنا ويسرا في غرفة مفهاش غير حوض، بس المفاجأة لما خرجنا منها لقينا ناس الإسماعيلية كلها موجودة في الحي المهجور".

ومن بين كواليس هذا الفيلم والتي لاتزال إسعاد يونس تتذكرها، هو مقاضاة البعض لها تهمة إغراء هيئة المحكمة في مشهد من مشاهد هذا الفيلم. واستطردت قائلة: "ملابس كانت عادية ورفعوا عليا قضية، ومع الوقت الفيلم أصبح من كلاسيكيات السينما المصرية"

عاصفة رملية

وأثناء الجلسة الحوارية دخلت إسعاد يونس في نوبة من الضحك عقب تذكرها موقف العاصفة الرملية التي تعرضت لها يسرا وقت تواجدها في استديو الأهرام، وتقول إسعاد عن هذا الموقف، وقت تحدثها هاتفياً مع يسرا حدثت عاصفة رملية وشعرت بأن يسرا أصيبت بتعب وإجهاد بسبب هذه العاصفة، مكملة: "عاصفة رملية في استديو الاهرام يسرا كانت بتموت جيت خدتها وكانت حالتها صعبة جداً.

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