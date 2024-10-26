جوه القلب والذاكرة: رسالة إسعاد يونس لعادل إمام من مهرجان الجونة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 05:54 مساءً - رصدت "الخليج 365" لقاء الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في الجلسة الحوارية التي أُقيمت منذ قليل بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، وأدارتها الفنانة يسرا، حيث حرصت إسعاد يونس على توجيه رسالة للفنان عادل إمام، و من خلالها استرجعت "إسعاد" كواليس مشاركتها في أعمالها الفنية مثل مسلسل حكايات ميزو، وفيلم الافوكاتو، إلى كواليس بداية دخولها عالم الإذاعة.

رسالة إسعاد يونس لـ عادل إمام من مهرجان الجونة

من الجلسة الحوارية بمهرجان الجونة السينمائي، أكدتفي رسالتها للزعيم عادل إمام، أنها تحمل حنين واشتياق كبير للفنان، وأن قرار ابتعاده عن الساحة الفنية قرار خاص به، ولكن الأهم من ذلك هو أن يكون سعيد، وشددت على أن الفنان عادل إمام سيظل في الذاكرة والقلب مدى الحياة ومابعد الحياة.

وجاء نص رسالة إسعاد يونس للزعيم كالتالي: " طبعا وحشنا بحبك أوي عايزينك مبسوط، وقرارك أنت لوحدك ودلوقتي جالس مع احفادك، هتفضل جوه القلب والذاكرة مدى الحياة وما بعد الحياة".

تيتا زوزو أحدث المشاركات الدرامية للفنانة إسعاد يونس

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قصة مسلسل "تيتا زوزو"

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شاركت إسعاد يونس مؤخراً في مسلسل "تيتا زوزو" الذي يشارك في بطولته صلاح عبدالله، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندى موسى، إسلام جمال، عابد عناني، بسمة داود، سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، إيمان يوسف، وعدد من الأطفال. والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز، وإخراج شيرين عادل.تدور أحداث مسلسل "تيتا زوزو" في دراما اجتماعية مميزة حول الدكتورة إعتزاز عبدالمقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أيّ مشكلة يلجأون لها، وتحاول دائماً التقرب منهم، وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلُّمه. ولكن تقع "إعتزاز" دائماً في خلاف مع أبنائها؛ لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي، وفي كل حلقة تحاول "إعتزاز" حل مشكلة لواحد من أحفادها.

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