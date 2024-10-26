صورة ساندرا ابنة معتصم النهار تخطف الأضواء بقبلتها لوالدها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 05:54 مساءً - تصدرت صورة الفنان معتصم النهار وطفلته ساندرا الترند بعدما وصفت هذه الصورة التي نشرها معتصم النهار عبر حسابه على إنستغرام بأنها مليئة بالحب والحنان. الصورة نشرها الفنان معتصم النهار له ولابنته ساندرا حيث كانا يستمتعان بوقتهما في أحد المطاعم.

في الصورة ظهرت ساندرا وهي تعانق والدها الفنان معتصم النهار بكل حب بكلتا يديها وهي تقبله. فيما هو يبتسم سعيداً وهو يعانقها. وعلق معتصم النهار على الصورة أنها سنده في الحياة قائلاً:" العمود الفقري". وأرفق التعليق بآخر وجهه لمتابعيه بأن يحفظهم الله وأولادهم قائلا:" الله يخليلكم أولادكم، ويحفظ عائلاتكم يارب".

الحب نابع من هذه الصورة بين الأب وابنته



وقد نالت هذه الصورة التي نشرها معتصم النهار على حسابه على إنستغرام وجمعته بابنته ساندرا الكثير من الإعجاب والتعليقات التي أثنت عليها. وتمنوا لمعتصم وابنته ساندرا دوام الصحة والسعادة وأن يحفظهما الله. واعتبروا أن الحب نابع من هذه الصورة بين الأب وابنته. وعلقت على الصورة الفنانة ساشا دحدوح التي شاركت معتصم النهار بطولة المسلسل التركي المعرّب "لعبة حب" الذي عرض مؤخراً وحقق مشاهدات كبيرة، وقد وضعت إيموجي القلوب على الصورة تعبيراً عن حبها لمعتصم وابنته ساندرا. فيما فعلت الفنانة ناديا الجندي المثل. ووضعت رموز القلب الأحمر لمعتصم وابنته ساندرا للدلالة على حبها لهما.

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أجمل الأوقات العائلية لمعتصم النهار مع زوجته وابنتهما



وغالباً ما يشارك الفنان معتصم النهار صوره مع ابنته ساندرا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به. ويصف الأوقات التي يمضيها معها ومع زوجته لين برنجكجي بأجمل الأوقات ومنها صورة نشرها معتصم مرة مع زوجته وابنتهما أثناء رحلتهم البحرية في يخت. وكانت السعادة هي السمة التي طبعت أجواء الصورة.

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ويوم ميلاد ساندرا هو يوم مميز في حياة والدها الفنان معتصم النهار الذي نشر مرة صورة جمعته بزوجته لين برنجكجي وابنتهما ساندرا باللون الأبيض والأسود وعلق على الصورة أن ابنته أغلى ما يملك في الحياة، معتبراً أنها تجسد السعادة في حياته وحياة والدتها. وتمنى لها سنة مليئة بالحب والنجاح مشبهاً إياها بالوردة في حياته وحياة والدتها. وقال:"عيد ميلاد سعيد لأغلى ما أملك في العالم! أنتِ سر السعادة في حياتنا، وأتمنى لكِ سنة جديدة مليئة بالحب والنجاح. أنتِ الوردة الجميلة في حديقة حياتنا، ودمتِ محاطة بالفرح والسعادة دائمًا. نحبك كثيراً".

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بالاضافة لمجموعة صور أخرى يشاركها دوماً الفنان معتصم النهار مع ابنته ساندرا ومنها صورة جمعتهما في إحدى المرات وهما يتنزهان سوياً في إحدى الحدائق وكان معتصم منحنياً وهو ينظر إلى ابنته بفرحة غامرة.

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آخر أعمال معتصم النهار وجديده في رمضان 2025

وكان الفنان معتصم النهار أطل مؤخراً في بطولة المسلسل التركي المعرّب "لعبة حب" المأخوذ عن المسلسل التركي الشهير "حب للإيجار". وقد حقق مسلسل "لعبة حب" نجاحاً باهراً مع أداء ممثليه وقصته المميزة.

وكان مسلسل "لعبة حب" متصدراً الترند في معظم الأحيان. وهو من بطولة معتصم النهار ونور علي وشكران مرتجى وساشا دحدوح وأيمن رضا والعديد غيرهم. وكان معتصم النهار ودع جمهوره الذي تابعه في العمل بكلمات مؤثرة على حسابه على إكس وشكرهم على متابعة العمل وشكر أيضاً الصفحات التي دعمت المسلسل على السوشيال ميديا قائلاً:" "مليون شكراً لجمهوري الغالي وكل الصفحات الداعمة على كل الحب والاهتمام خلال عرض العمل وخلال كل هلسنين، محبتكم ودعمكم هنن سبب كلشي والله يقدرني ضل عند حسن ظنكم وبالنهاية كالعادة نحن صناع السعادة".

وسيطلّ معتصم النهار في رمضان 2025 بمسلسل "نفس" من كتابة إيمان السعيد وإخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة الصباح مع النجوم عابد فهد ودانييلا رحمة وكارين رزق الله ضمن قصة تناقش العديد من القضايا الاجتماعية.

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