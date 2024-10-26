ريهانا تؤكد حضورها حفل ميت غالا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - بعد أن تخطت حفل هذا العام 2024، قررت المغنية ورائدة الأعمال ريهانا حضور حفل ميت غالا في نسخته القادمة لعام 2025، بعد أن أصبح صديقها ووالد ابنيها آساب روكي رئيساً مشاركاً في الحفل السنوي الذي يضم أبرز النجوم والمشاهير على مستوى العالم.

ريهانا مع آساب روكي في حفل ميت غالا 2025

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في حديثها مع Entertainment Tonight يوم الخميس 24 أكتوبر، أكدت ريهانا حضورها بالفعل في حفل ميت غالا الذي سيوافق يوم 5 مايو 2025، في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.

وكشفت الفنانة ورائدة الأعمال البالغة من العمر 36 عاماً، أنها لا تعرف خطط الموضة الدقيقة لها ولمغني الراب حتى الآن، حيث قالت: "لم يخبرني بأي شيء. كل ما خططنا له هو أن نكون هناك"، ثم ضحكت قائلة: "لست قلقة عليه. أنا قلقة بشأن ما سأفعله"، مضيفة أن روكي دائماً على استعداد لمساعدتها في معرفة خطط الموضة الخاصة بها للأحداث الكبيرة مثل هذه.

واستمرت قائلة: "لم أطلب منه المساعدة أبداً، لكنه دائماً على استعداد للمساعدة". وأضافت أنه دائماً على استعداد لتقديم النصيحة والمساعدة في أي وقت تحتاجها.

سبب تغيب ريهانا عن حفل ميت غالا 2024

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بعد أن أعطت بعض التلميحات سابقاً عن الإطلالة التي اختارتها لحفل ميت غالا 2024، حيث قالت أنها ستكون بسيطة، غابت ريهانا عن الحفل، وقد ذكر مصدر خاص وبشكلٍ حصري لمجلة People أن السبب الذي منعها من حضور الحفل هو إصابتها بالأنفلونزا، الأمر الذي أجبرها على الاعتذار عن الحضور بعد أن كانت قد أكدت حضورها.

وقد تأمل الجميع أن تصل ريهانا إلى الحفل في أي لحظة، إذا أنها باتت تتبع طقوساً خاصة مع السجادة الحمراء وهي الوصول مع حبيبها آساب روكي دائماً بشكل متأخر إلى الحفل منذ عام 2021.

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الرؤساء المشاركون وموضوع حفل ميت غالا 2025

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تم الإعلان عن موضوع حفل ميت غالا 2025 القادم وعن أسماء المشاهير الذين سيتواجدون في المعرض كرؤساء مشاركين، وهم فاريل ويليامز، لويس هاميلتون، كولمان دومينغو، آساب روكي، وليبرون جيمس، حيث ستقوم تلك الأسماء بمساعدة متحف المتروبوليتان للفنون في إطلاق معرض العام بعنوان «Superfine: Tailoring Black Style»، والذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون.

كل هؤلاء بجانب رئيسة تحرير مجلة فوغ، آنا وينتور، التي تشرف على الحفل وستكون أيضاً رئيسة مشاركة، وليبرون جيمس سيكون بمثابة الرئيس الفخري، والآخرون كرؤساء مشاركين.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، التي يركز فيها المعرض على الملابس الرجالية، ولأول مرة على الإطلاق سيكون الموضوع حول ملابس أصحاب البشرة السمراء. وتم وصف الموضوع على أنه "دراسة أهمية الملابس والأسلوب في تشكيل الهويات".

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