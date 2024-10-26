ليلة تاريخية طربية أحيت روائع موسيقار الأجيال عبدالوهاب في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - تحت أضواء ساحرة وألحان خالدة، اجتمعت الأرواح المحبة للفن الأصيل في ليلة استثنائية للاحتفاء بإرث قديم متجدد، أقامت الهيئة العامة للترفيه مساء الأمس الجمعة، حفلاً غنائياً استثنائية احتفاءً بأعمال الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، وذلك بحضور كبار الموسيقيين وكبار صناع الإعلام وأيضاً كبار الرياضيين واسرة الموسيقار الراحل وبمقدمتهم ابنته عفت التي تسلمت درع التكريم.

شارك في إحياء الحفل مجموعة من أبرز الأصوات الطربية الذين أضافوا بأصواتهم لمسة خاصة، وهم ماجد المهندس وصابر الرباعي ومي فاروق ونور المهنا ومحمد ثروت، بالإضافة إلى حوالى 150 عازفاً بقيادة المايسترو الكبير وليد فايد، وقدمت الفرقة الموسيقية عددًا من المقطوعات الموسيقية التي أبدع فيها عبدالوهاب، والتي لاقت تفاعلاً من الجمهور المتذوق.

وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك، الأستاذ محمد زكي حسنين، بأن نجاح "ليلة عبدالوهاب" وبلوغ أصدائها على نطاق واسع، لم يكن ليتحقق دون اهتمام وإشراف مباشر من معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وهذا ما يعكس اهتمام معاليه بالفنانين و المبدعين الذين أثروا في مسيرة الفن العربي.

مسيرة الموسيقار محمد عبدالوهاب

يعتبر الموسيقار محمد عبدالوهاب أحد أبرز رموز الموسيقى العربية وأكثرهم تأثيرًا في القرن العشرين، حيث لعب دورًا جوهرياً خلال السبعين جيلاً الماضية، في تطوير وتخليد الفن العربي، إذ أودع عبدالوهاب أعمالًا غنائية وموسيقية خالدة تُعد من أعمدة التراث الموسيقي العربي، وأضفى على الموسيقى لمسات أخرجتها من الإطار التقليدي، وحافظت على روحها العربية الأصيلة.

تؤدي الهيئة العامة للترفيه “GEA “ في المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا وهاماً في دعم وتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية الكبيرة، بما في ذلك الليالي الموسيقية المخصصة لتكريم رواد الموسيقى العربية.

يمكنكم قراءة: شاهدوا وصول محمد ثروت ومي فاروق لإحياء ليلة عبد الوهاب ضمن حفلات موسم الرياض

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».