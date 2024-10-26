الخليج اليوم .. الإمارات تفوز برئاسة البرلمان العربي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، حضور الممثلين العربي، من خلال الجلسة الإجرائية للفصل القانوني الرابع التي عقدت اليوم السبت، في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تم اختيار الموظف محمد أحمد اليماحي، عضو وطني الاتحادي، رئيسا للبرلمان العربي.

وتولت دولة الإمارات رئاسة البرلمان العربي، ممثلة بالشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في فترتين متتاليتين خلال الفترة من 2012 إلى 2016م، وذلك حتى تتمكن من الفاعل الذي تشرع في مهام البرلمانية الإماراتية، وتتولى مهامها في تكليف وأعمال التمثيل العربي منذ تأسيسه.

وثمن سعاد محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في كثير له عقبات الفوز، الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للشرفة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل مكتوم، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم، رعاه الله، خاصو الشيخ منصور بن زايد آل دبي، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لأبناء الإمارات، والدفع لهم ومراكز العمل والمنظمات والمنظمات العربية والإقليمية الدولية، وهكذا نجحنا في تحقيق الإنجازات المستمرة التي حققتها أبناء الإمارات في ظل الحكيمة.

تقدمت بالشكر إلى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني وأعضاء المجلس، لدعم ترشحه لرئاسة البرلمان العربي، ولأصحاب السلطة التشريعية الدول العربية في البرلمان العربي على الثقة الكبيرة وانتخابهم رئيسا للبرلمان العربي، لتعهده، في هذه المرحلة الجديدة، التي تواصل تحقيق التقدم نيابة عن العربي يستمر في خدمة الشؤون العربية، للعمل على التأمين العربي، على الصعد كافة.

وشارك في الجلسة الإجرائية أعضاء مجموعة البرلمانية، حيث ساهم كل من، محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، اخترة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة، وماجد محمد المزروعي، ومحمد حسن أزياء، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وحققت أعمال شعبية برلمانية للمجلس الوطني الاتحادي التركيز في وأنشطة البرلمان العربي، الذي أنشئ بقرار من مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بشكل مؤقت في عام 2005م، وأصبح دائما في عام 2012م، العديد من الإنجازات بما في ذلك يجسد دولة الإمارات العربية المتحدة ويسهم في تعزيز مبادئه وأهدافه أن تكون شريكا فاعلا في رسم السياسة العربية المشتركة.

وعلى مستوى أنشطة الشعب البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي وقد بدأ في عام 2020م بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، وترأس أعضاء مجموعة البرلمانية الشعبية لجنتي الشؤون المالية والشؤون الاجتماعية والتعليمية الثقافية والمرأة الإماراتية.

دون رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للمسنين والطفولة، نظم المجلس الوطني الاتحادي للتميز مع التربية العربية، في أكتوبر من عام 2019م، ندوة الميدان العربية بحق المرأة، التي ركزت على محورين رئيسيين هما "أُم الإمارات.. الممّكن الرئيسي للمرأة العربية"، و"المرأة العربية تقوم بتركيبات في صياغة المستقبل".

وتم تقسيمها برلمانية إماراتية دور فاعل من خلال عضويتها في البرلمان العربي في تقديم العديد من المشاريع والمقترحات البرلمانية والدراسات، ومن أبرزها تعديل النظام الداخلي للبرلمان العربي، وتستحق جائزة وسام البرلماني العربي للتميز السياسي، إضافة إلى أبحاث حول المواضيع التي تناقشها المحافظات والمؤقتة في البرلمان العربي .

وأشار إلى أن محمد أحمد اليماحي، عضو في المجلس الوطني الاتحادي منذ عام 2015 من الفصل القانوني السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر الحالي، وشارك من خلال عضويته في مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في التمثيل العربي، في أعمال التنوير العربي واجتماعات لجانه، وفاز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي في دوري الانقاد الأول المعتمد من الفصل القانوني الثالث للبرلمان العربي خلال الفترة 2020-2022م.