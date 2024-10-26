شكرا لقرائتكم خبر عن صفارات الإنذار تدوى فى شوميرا وزرعيت بالجليل الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في شوميرا وزرعيت بالجليل الغربي.

والجليل الغربي وهو شريط من السهل الساحلي، يقع شمال مدينة حيفا، ويمتد إلى الحدود اللبنانية، ويستوعب الأراضي الواقعة بين نهاية جبال الجليل والبحر الأبيض المتوسط، ويضم مجموعة من المدن، منها عكا ونهاريا ورأس الناقورة.

وأعلن "حزب الله" اليوم الجمعة أنه قصف قاعدة الكرمل جنوب حيفا بصواريخ نوعية، فيما تستمر الغارات الإسرائيلية على عدد من قرى الجنوب.

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة، قاعدة الكرمل (جنوب حيفا) بصلية صاروخية نوعية".

وأفاد مراسلنا بأن 3 أشخاص قتلوا وسقط عدد من الجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية جنوب لبنان.

هذا واستهدف القصف المدفعي بلدات: الضهيرة، زبقين، طيرحرفا، أطراف علما الشعب، يارين ومروحين، وعيتا الشعب ورامية.