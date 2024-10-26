شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أردنية أمريكية حول وقف العدوان الإسرائيلى على غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن الوزير أيمن الصفدي، أجرى مع نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مباحثات موسعة تتناول الجهود المشتركة لوقف التصعيد الخطير في المنطقة، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل.

وأوضحت الخارجية الأردنية في بيان الجمعة، أن الوزيران بحثا ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، إضافةً إلى الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة والمتينة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

في سياق منفصل، قصفت قوات الاحتلال منازل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا، وإصابة العشرات، وفق ما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والبري والبحري على شمال قطاع غزة، وتمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود، وتدمر المنازل وتفجر مربعات سكنية كاملة.

وتطلق الطائرات المسيرة وآليات الاحتلال النار بشكل مكثف، وسط قصف مدفعي متواصل، تزامن مع تحركات للآليات بمخيم جباليا، ومحيطه، الذي يتعرض لعمليات نسف، وتدمير، وإحراق المباني السكنية، باستخدام البراميل المتفجرة والروبوتات المفخخة.

وناشدت عشرات العائلات طواقم الإسعاف والدفاع المدني لإنقاذها من تحت أنقاض منازلها المدمرة، وأخرى من النيران المشتعلة جراء قصف الاحتلال العنيف والمكثف.