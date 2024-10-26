شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا قوة إسرائيلية من 4 جنود قرب آلية في بلدة كفركلا والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن حزب الله قال إنه استهدف قوة إسرائيلية من 4 جنود قرب آلية في بلدة كفركلا، وأوقع فيها ما بين قتيل وجريح، وتجمعا لقوات الاحتلال على أطراف بلدة حولا.



ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.



من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".

