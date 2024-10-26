شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد لبنانى وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على بلدة "كفردونين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الجمعة غارة جوية مستهدفة بلدة "كفردونين" جنوب لبنان؛ مما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح.

ذكرت ذلك الوكالة اللبنانية للإعلام.. مشيرة إلى أن بلدة "الجميجمة" تعرضت أيضا لغارة جوية إسرائيلية، فيما شهدت أجواء بلدات "عرمون، بشامون، خلدة" تحليقا مستمرا على علو منخفض منذ ساعات الصباح لطائرة استطلاع إسرائيلية.

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