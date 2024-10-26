شكرا لقرائتكم خبر عن "بلينكن" يؤكد لـ"ميقاتى" دعم الولايات المتحدة لاستقرار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن دعم الولايات المتحدة للحكومة اللبنانية ومؤسساتها السيادية، بما في ذلك الجيش اللبناني، إضافة إلى دعم الشعب اللبنانى.



جاء ذلك حسبما نشرت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، خلال اجتماعه اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي في لندن.



وشدد بلينكن، على التزام الولايات المتحدة بالوصول إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان، يرتكز على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مما يتيح عودة النازحين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى منازلهم على طول الخط الأزرق.



وفيما يتعلق بالشأن الإنساني، عبر بلينكن عن قلقه إزاء الخسائر في صفوف المدنيين ومعاناتهم، وجدد التزام واشنطن بمساندة جميع الفئات الضعيفة، مشيراً إلى تخصيص 157 مليون دولار كمساعدات إنسانية للبنان.



كما حذر بلينكن من أن إيران وحزب الله يجب ألا يعوقا مساعي الأمن والاستقرار في لبنان، وأعرب عن دعمه لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مشدداً على أهمية سلامة وأمن موظفيها.



وناقش الطرفان أيضاً مسألة الشغور الرئاسي في لبنان، وأكد بلينكن ضرورة تمكين قيادة لبنانية تعبر عن إرادة الشعب وتلبي تطلعاته.



وفي السياق نفسه، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أكد أن الأولوية وقف اطلاق النار وردع العدوان الاسرائيلي خاصة وأن هناك اكثر من مليون و400 ألف لبناني نزحوا من المناطق التي تتعرض للاعتداءات، كما تنتهك إسرائيل القانون الدولي باعتدائها على المدنيين والصحفيين والطاقم الطبي.