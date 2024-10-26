شكرا لقرائتكم خبر عن صحة لبنان: 41 شهيدا و133 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية على البلاد خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزارة الصحة اللبنانية قالت إن هناك 41 شهيدا و133 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية على البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.



من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".

