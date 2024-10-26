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الخليج اليوم .. أنور قرقاش: المنطقة بحاجة إلى مسار مختلف يغلب العمل الدبلوماسي والحلول السياسية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن المنطقة بحاجة إلى مسار مختلف يغلب العمل الدبلوماسي والحلول السياسية ويدفع باتجاه خفض التصعيد .

 

وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس" : " بعد أكثر من عام على المواجهات العسكرية وتداعياتها الانسانية والسياسية المؤسفة، المنطقة بحاجة إلى مسار مختلف يغلب العمل الدبلوماسي والحلول السياسية ويدفع باتجاه خفض التصعيد والمواجهات لصالح قنوات التواصل والحوار، والتعامل مع الثمن الانساني والتنموي الباهظ للحروب".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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