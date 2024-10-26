رشا شربتجي وشقيقها يزن شربتجي يجمعهما مسلسل نسمات أيلول في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - نشرت المخرجة رشا هشام شربتجي على إنستغرام مجموعة صور ومقطع فيديو من كواليس المسلسل الجديد الذي بدأت بتصويره بمشاركة شقيقها المخرج يزن هشام شربتجي بعنوان "نسمات أيلول" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025 من تأليف علي معين صالح. وشاركت الصور والفيديو مع شقيقها يزن هشام شربتجي أيضاً على حسابه على إنستغرام.

ورثت رشا وشقيقها هشام حب الإخراج من والدهما المخرج هشام شربتجي

واللافت بتلك الصور ومقطع الفيديو اللذين نشرتهما المخرجة رشا شربتجي وشاركتهما مع شقيقها المخرج يزن هشام شربتجي على حسابيهما على إنستغرام، أنهما يجمعان الشقيقين رشا ويزن الذي دخل أيضاً غمار الإخراج تماماً كشقيقته المخرجة القديرة رشا شربتجي صاحبة البصمة اللامعة في العديد من المسلسلات التي جاءت من إخراجها عبر مرّ السنين لتصنع اسماً ناجحاً في هذا المجال. وهذا ليس بغريب لا على رشا ولا على شقيقها يزن. فهما ورثا حبهما لمهنة الإخراج من والدهما الملقب بـ"شيخ الكار" وهو المخرج المعروف الراحل هشام شربتجي. بدأ يزن مسيرته المهنية في عالم الإخراج من باب التصوير والإضاءة في العديد من الأعمال ثم انتقل بعدها إلى إخراج العديد من الأعمال.

ظهرت رشا شربتجي وشقيقها يزن شربتجي في صور كواليس مسلسل "نسمات أيلول"



وعلقت رشا شربتجي على الصور من كواليس المسلسل الجديد "نسمات أيلول" الذي يتم تصويره في ريف حمص في سوريا مع شقيقها يزن شربتجي الذي وصفته بشريكها بالعمل،

وقالت رشا شربتجي:" كواليس مسلسل نسمات أيلول بريف حمص مع أخي وشريكي بالعمل يزن".

ويظهر يزن شربتجي بكافة الصور مع شقيقته خلال تصوير مشاهد من العمل. وقد لقيت الصور التي جمعت الشقيقين رشا ويزن هشام شربتجي وتعليق رشا، الإعجاب من قبل متابعيهما الذين أثنوا على اجتماعهما في عمل واحد متوقعين النجاح له. وكذلك أثنى بعض الفنانين بتعليقاتهم على منشور رشا، فوضعت الفنانة صباح الجزائري بطلة مسلسل "نسمات أيلول" رمز القلب الأحمر دلالة على حبها لرشا ويزن. فيما تمنت الفنانة ديمة الجندي أن يديمهما لبعض قائلة "الله يخليكون لبعض يا رب". أما الفنانات شكران مرتجى وروعة ياسين وترف التقي وداليدا خليل وغيرهن فوضعن علامة الإعجاب تعبيراً منهن على إعجابهن بالعمل الذي يجمع الشقيقين. هذا بالاضافة إلى أمنيات المتابعين بالتوفيق لرشا ويزن في عملهما المشترك الجديد.

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هنأ الممثل ابراهيم شيخ ابراهيم زوجته رشا شربتجي على مسلسل "نسمات أيلول"



بالاضافة للصور، عرضت المخرجة رشا شربتجي مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "نسمات أيلول" الذي يجري تصويره في ريف حمص. وعنونته "نسمات أيلول Making Of".

وعلقت عليه بشرح عن العمل أنه سيعرض في رمضان 2025 وأنه سيحمل حكاية جديدة مميزة متمنية أن ينال إعجاب الجمهور. وكان لافتاً أن رشا قامت بذكر كل أفراد فريق العمل في تعليقها الذي يعمل في مسلسل "نسمات أيلول". وجاء تعليقها كالتالي:" دائماً ورغم كل الظروف الصعبة بيبقى الشغل والفن بوابة نقدر نحكي من خلالها أفكار الناس وقصصهن، ونحنا مكَملين بصناعة حكاية جديدة عنوانها "نسمات أيلول"، رح تشوفوها قريباً بشهر رمضان وانشالله تعجبكن. التصوير مكمّل داخل سوريا الحبيبة مع فريق مميز ومتفاني بالعمل. فريق العمل: المخرج المنفذ وسيم بدرالمنتج الفني باسل عبدالله DOB محمد مغراوي مونتاج سالم درباس تصوير ومونتاج الفيديو طارق جنبكلي مصور ثاني: محمود عصفور مهندسة ديكور عبير جمال ديكور واكسسوار نذير مراد مكياج حنان دوبا إنتاج شركة الرهف الدولية تأليف علي معين صالح إخراج رشا هشام شربتجي ويزن هشام شربتجي. وكان لافتاً تعليق التهنئة الذي وضعه زوج رشا الممثل ابراهيم شيخ ابراهيم الذي وضع رمز القلب الأحمر ورمز اليد المهنئة لعملهما الجديد.

Making Of مسلسل "نسمات أيلول"

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قصة مسلسل "نسمات أيلول" وأبطاله



مسلسل "نسمات أيلول" من بطولة صباح الجزائري وابراهيم شيخ ابراهيم زوج المخرجة رشا شربتجي ومحمد حداقي ولين غرة ورواد عليو ووائل زيدان وغزوان الصفدي ووضاح حلوم ودرويش عبدالهادي وحسين عباس وغزوان الصفدي ويزن الريشاني وأسيمة يوسف وعلي صطفوف وسوسن أبو عفار. تدور قصته حول إطار درامي مشوق، حيث العمل سيركز بشكل كبير على هموم ومشاكل الشباب، مقدماً إياها في إطار كوميدي لطيف يهدف إلى تسليط الضوء على قضاياهم من منظور مختلف.

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