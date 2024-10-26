نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية الروسية تأكيدها انه "نشعر بقلق شديد إزاء التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران". وحثت الخارجية الروسية "جميع الأطراف على وقف العنف وتجنب سيناريو كارثي"، مؤكدة انه "يجب التوقف عن استفزاز إيران للقيام برد انتقامي". واكدت الخارجية الروسية ان "موسكو على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لخفض مستوى التصعيد والمواجهة".

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا: يجب التوقف عن استفزاز ايران ومستعدون للعمل مع جميع الأطراف لخفض مستوى التصعيد والمواجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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