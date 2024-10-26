شولتس: رسالتنا لإيران هي أنه يجب وقف رد الفعل التصعيدي لإتاحة الفرصة أمام الحلول السلمية

اشار المستشار الألماني أولاف شولتس، الى أن "المهم الآن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الاسرى"، داعيا "جميع الأطراف إلى تحقيق ذلك".

ولفت الى أن "رسالتنا لإيران هي أنه يجب وقف رد الفعل التصعيدي لإتاحة الفرصة أمام الحلول السلمية"، معتبرا أن "إسرائيل سعت إلى تقليل الخسائر البشرية مما يتيح فرصة لتجنب تصعيد إضافي". وذكر أن "إسرائيل أبلغتنا أنها هاجمت بشكل دقيق وموجه منشآت عسكرية إيرانية".