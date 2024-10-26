صحيفة أمريكية : إسرائيل لم تستهدف المنشآت النووية أو النفطية في هجومها على إيران

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت شبكة "CBS News " بأن الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران فجر اليوم السبت اقتصر على أهداف عسكرية ولم يمتد إلى منشآت نووية أو نفطية.

وذكرت الشبكة نقلا عن مصدر مطلع أن "الهجوم الإسرائيلي اقتصر على أهداف عسكرية ولم يطل منشآت نووية أو نفطية".

وأضاف المصدر أن "الولايات المتحدة تلقت تحذيرا مسبقا من إسرائيل بشأن الهجمات".

وصرح مسؤول إسرائيلي لشبكة "NBC" بأن إسرائيل لا تستهدف المنشآت النووية أو حقول النفط الإيرانية، بل تركز على الأهداف العسكرية.

وأوضح المسؤول قائلا: "نحن نستهدف الأمور التي ربما شكلت تهديداً لنا في الماضي أو قد تشكل تهديدا في المستقبل".