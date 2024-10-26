مجلس النواب الأمريكي: يجب أن يعرف العالم أننا سندعم إسرائيل بالكامل

الشارقة - اميمة ياسر - أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم السبت، وقوف الكونجرس بحزم إلى جانب إسرائيل وهي تضرب إيران دفاعا عن نفسها، قائلاً: "يجب أن يعرف العالم أننا سندعم إسرائيل بالكامل إذا استمرت إيران في عنفها"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جهته، علق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على الهجوم الإسرائيلي على إيران بحث جميع الأطراف على ضبط النفس، قائلاً إن إيران يجب عليها عدم الرد على الهجوم.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسئول أمريكي قوله إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة قبل شن ضرباتها على إيران، مؤكدا أن واشنطن لم تشارك في العملية.

كما نقلت "رويترز" عن مسئول بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن "ضربات إسرائيل يجب أن تكون نهاية للتبادل المباشر لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب"