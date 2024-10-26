الجيش الإيراني يعلن مقتل 2 من عناصره في الهجوم الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجيش الإيراني، صباح السبت، مقتل عسكريين اثنين جراء الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم، مشيرًا إلى الإعلان عن المزيد من المعلومات قريبًا.

وقال في بيان نقلته وكالة «تسنيم» للأنباء، إن «جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدم اثنين من مقاتليه الليلة الماضية، أثناء تصديه لمقذوفات الكيان الصهيوني المجرم، وذلك تضحيةً في سبيل الدفاع عن أمن إيران ومنع المساس بالشعب ومصالح إيران».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إسرائيل شن غارات جوية ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها بسلام.

من جهته، أفاد الجيش الإيراني بتمكن دفاعاته الجوية من صد الهجمات الإسرائيلية بنجاح، مشيرا إلى وقوع أضرار محدودة في بعض النقاط فقط.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع الجوي الإيراني: «رغم التحذيرات الإيرانية المتكررة للكيان المجرم حول تجنبه لأي شكل من المغامرات لكنه فجر اليوم قام بخطوة تصعيدية بالهجوم على نقاط في مراكز عسكرية في طهران وخوزستان وإيلام، وتمكن الدفاع الجوي من صد الهجمات بنجاح رغم تسجيل أضرار محدودة في بعض النقاط وأبعاد الحادث قيد الدراسة».