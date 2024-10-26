بالصور- بأنوثة و رقي مميز.. كيم كارداشيان تتألق بأحدث إطلالاتها بالأسود

ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بأخر إطلالاتها على متابعيها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان باللون الاسود قصير من دون اكمام سترابليس مكشوف الصدر ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت كشفت كيم كارداشيان أنها تعاني من مرض نادر ورثته من والدتها وبدورها نقلته الى ابنها. ولم تحدد كيم أن كان الابن الذي اصيب بهذا المرض الجلدي هو الاكب سانت الذي يبلغ من العمر 8 سنوات او ابنها الاصغر منه سالم الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.

وأضافت كيم أن ابنها شُخّص بنوع نادر من مرض البهاق، وهو نوع من انواع الاضطرابات الجلدية يسبب تغييرًا في لون البشرة ويصيب 0.5 إلى 1% فقط من سكان العالم. وكانت كيم قد تحدثت في العديد من المقابلات عن الامراض الجلدية المصابة بها فالى جانب مرض البهاق هي مصابة بمرض الصدفية.

