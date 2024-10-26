هكذا دافعت شكران مرتجى عن أمانة والي

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة السورية شكران مرتجى على من اتهموا الممثلة السورية أمانة والي بأنها كانت ثملة أثناء إجراء أحد اللقاءات في حفل زفاف ابن الممثل السوري أيمن زيدان حازم زيدان والممثلة السورية لمى بدور.

فكتبت مرتجى على صفحتنا:"تعبانة جايي من التصوير، السيدة أمان والي منتهى الرقي والإحترام وصديقة العائلة منذ الدراسة مع أبو حازم ومو كل حدا مبسوط شربان ومو كل حدا تعبان سكران عيب عيب".

وكنا قد أوردنا لكم الخبر بكل موضوعية عن ظهور الممثلة أمانة والي في الحفل وأثارت طريقة كلامها حركاتها استغراب الناس ومن بين التعليقات التي وردت على الفيديو: "باين عليها مزوووده،العيارشووويه" و" سكرانه" و"يوووه وضعها مُزري"، وفي المقابل اعتبر البعض أنها قد تكون مريضة أو متعبة، ومن بين التعليقات التي وردت حول هذا الأمر: "ما اتوقع واضح تعبانة" و"حاسة مريضة" و"يمكن مريضة وتعبانة ؟! ع طول دخول بالنوايا".

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