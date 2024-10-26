بالصور- أصالة كامل تستعرض انوثتها بلوك رائع في حضن زوجها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالات صيفية رائعة، خلال قضائها أوقاتاً رومانسية مع زوجها على الشاطئ، و إرتدت فستان متوسط لبكول باللون الأزرق من دون اكمام، و تركتشعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت أقامت أصالة كامل، حفل توديع العزوبية، مع صديقاتها المقربين، وذلك بعد شهر تقريبا من دخولها القفص الذهبي.

وشاركت أصالة متابعهيا عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وثقت فيه أجواء الحفل الساحرة، والذي ظهرت فيه برفقة صديقاتها، وعبرت من خلاله عن امتنانها لهم وللحظات التي لن تنساها.

وكتبت أصالة في تعليقها على الصور ومقطع الفيديو: "أريد أن تكون هذه وظيفتي بدوام كامل. هل يمكننا فقط الضغط على زر الإيقاف المؤقت".

