سيزار المعلوف: قواعد الاشتباك بين اسرائيل وايران انتهت بحفظ ماء الوجه للطرفين بسيناريو او فيلم اميركي

اشار النائب السابق سيزار المعلوف الى ان قواعد الاشتباك بين اسرائيل وايران انتهت بحفظ ماء الوجه للطرفين بسيناريو او فيلم اميركي كي لا نقول مسرحية، ما يعني لنا لا غالب ولا مغلوب، اما ما يجري على الاراضي المحتلة الفلسطينية للاسف الشديد هناك غالب ومغلوب، والغالب هو دولة اسرائيل والمغلوب هي القضية الفلسطينية المحقة.
واردف المعلوف في بيان، "لقد دفع لبنان فاتورة غالية والسبب هو موقعه الجغرافي وتدخلّه المتهوّر وغير المبرر من طرف واحد من خط الدفاع عن لبنان الى خط هجوم نصرة لغزة والعالم الدولي والعربي على الحياد لما يجري من ابادة وشعب وقضية، وبعد كل ما يجري من سخرية ومن اتفاقات دولية فوق الطاولة وتحت الطاولة على حسابنا كلبنانيين اما حان الوقت بعد ان نخوض معركة الوعي وان نتوحد كلبنانيين لكي لا نحقق اهداف واحلام العدو الاسرائيلي وننتصر عليه بالشرعية الدولية ابتداءً بوقف اطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة على رأس اولوياتها تطبيق كافة القرارات الدولية وتطبيق اتفاق الطائف لكي يعود لبنان الى حضنه العربي ونعيش بسلام وامان. كفى, فلا بديل عن الدولة، الدولة فقط هي من تحمي لبنان".
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