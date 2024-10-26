تكنولوجيا: شريط تمرير حديث في جهات اتصال جوجل على أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن تطبيق جهات اتصال جوجل يمثل نموذجًا جيدًا لتصميم Material You الحديث، كان شريط التمرير الممتلئ هو التحفظ الوحيد في التصميم. وقد تمت معالجة هذا التحدي أخيرًا كجزء من تحديث شامل في علامة تبويب جهات الاتصال الرئيسية.

في الإصدار السابق، ظهر شريط التمرير في علامة تبويب جهات الاتصال أثناء التنقل عبر القائمة بتصميم مستطيل وعريض نسبيًا (يتغير طوله حسب الصفحة)، وكان يمتد بشكل مستمر عند الانتقال عبر القائمة.

يعود تصميم هذا الشريط إلى الإصدارات الأقدم من نظام أندرويد، مما جعله يبدو غير متوافق مع تصميم قائمة جهات الاتصال الحديثة في تطبيق الهاتف التي تتميز بشريط تمرير أنحف وأحدث.

الآن، أصبح تطبيق جهات اتصال جوجل يستخدم شريط تمرير على شكل قرص، مزودًا بسمات ألوان ديناميكية، مشابهة لذلك في درج التطبيقات في Pixel Launcher، وبدون مسار ثابت. يتميز شريط التمرير في تطبيق الهاتف باختلاف بسيط حيث ينتهي أسفل الصفحة، بدلاً من أعلى زر الإجراء العائم.

تم أيضًا إدخال تعديل آخر على التطبيق عبر دمج عمود الحرف الأول مباشرة في القائمة الرئيسية، مما قلل من وضوح الفصل بين الأقسام، وقد يؤدي هذا التغيير إلى استخدام شريط التمرير بشكل أكثر تكرارًا.

يُظهر التصميم الجديد تكاملًا أفضل من الحافة إلى الحافة، ومعظم الإدخالات ليست طويلة بحيث تستفيد من التمرير بشكل كبير، إلا أن الأسماء التجارية قد تكون استثناءً.

علاوةً على ذلك، أُزيلت القائمة الكاملة من شريط البحث، ويمكن تحديد جهات الاتصال بالضغط المطول، ثم الوصول إلى خيار “تحديد الكل”.

يتم طرح شريط التمرير المحدث هذا وتعديل القائمة الرئيسية كتحديث من جانب الخادم في الإصدار 4.42 من جهات اتصال جوجل.

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