شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفلة على يد شقيقتها في ألمانيا.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة مقتل 3 أشخاص في اصطدام طائرتين بأستراليا استطلاعات الانتخابات الأمريكية.. هاريس تحرز تقدمًا طفيفًا على ترامب

فحص الطب الشرعي

الدمام - شريف احمد - لقيت طفلة "7 سنوات" حتفها جراء إصابتها بجروح بالغة في مدينة لايبتسيج الألمانية.وأعلنت الشرطة اليوم السبت أنه بحسب معلومات أولية للشرطة ومكتب المدعي العام، فإن شقيقة الفتاة "13 عاما" هي التي تسببت في الإصابات.وقالت الشرطة إنه جرى استدعاء الشرطة إلى مبنى سكني في حي كلاينتسشوخر في لايبتسيج مساء أمس الجمعة، حيث جرى العثور على الطفلة مصابة بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة بعد ذلك بوقت قصير.وبحسب الشرطة، فإن الشقيقة "13 عاما" تخضع حاليا للعلاج النفسي في مستشفى متخصص.وبدأت الشرطة التحقيق للوقوف على ملابسات ما حدث، ورفضت الإدلاء بأي بيانات إضافية حول خلفيات الواقعة، وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن "الوالدين لم يكونا في المنزل وقت وقوع الحادث".وبدأ ممثلوا الادعاء والشرطة التحقيق في الملابسات الدقيقة للحادث، وذكرت الشرطة أنه جرى الأمر بفحص الطب الشرعي للجثة لكنها لم تعقب على متى سيتم ذلك أو متى سيتم إتاحة النتائج.