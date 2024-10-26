النائب حيدر ناصر: جهاد أزعور لم يكن مرشحاً جدياً لرئاسة الجمهورية ونحن مع رئيس توافقي

اشار النائب حيدر ناصر الى ان الأولوية لوقف إطلاق النار وهناك غياب للآليات التنفيذية في القرار 1559، وأتبنّى الموقف الحكومي الداعي إلى تطبيق القرار 1701.
ولفت ناصر في حديث لـ "mtv" الى ان الوزير السابق جهاد أزعور لم يكن مرشحاً جدياً لرئاسة الجمهورية، ونحن مع رئيس توافقي، وأؤيّد ما صرّح به ميقاتي في ما يتعلّق بتصريح رئيس مجلس الشورى الإيراني.
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