ميرنا وليد - بيروت - تعرضت ملكة جمال مدينة نور با دو كاليه صباح أيب للكثير من الانتقادات والتعليقات المسيئة بحقها بعد فوزها باللقب وانتقالها الى مرحلة الاشتراك بمسابقة ملكة جمال فرنسا وذلك بسبب اصولها العربية اذ ان والدها جزائري ووالدتها مغربية. وعلى الرغم من انها تتمتع بكل الصفات التي تؤهلها للفوز لكن التعليقات حولتها فرحتها الى حزن فاضطرت الى الرد بعد الحملة الهجومية.

وعلى حسابها كتبت: منذ انتخابي، واجهت موجة من الكراهية بسبب أصولي، فرنسا بلد متعدد الثقافات، ووجود اسم أجنبي في اسمي الكامل لا يغير حقيقة أنني فرنسية. سأستمر في حمل هذا اللقب بكل فخر وإصرار واحترام للجميع، وسأقف بثبات في وجه الهجمات.

كانت هذه تفاصيل خبر ملكة الجمال الفرنسية تتعرض لأسوء أنواع الهجوم بسبب أصولها العربية وهكذا ردت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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