السعودية | مستشارة أسرية: ينعكس تقليل تكاليف الزواج على ارتفاع نسبة الزواج وتقليص ظاهرة العنوسة في المجتمع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

أكدت المستشارة الأسرية د. نورة العنزي، أن مهور الزواج بدأت في الارتفاع خلال الآونة الأخيرة بتكاليف باهظة وغير معقولة، مشيرة إلى أن الجوانب العاطفية والأخلاقية للزواج والتفاهم والشراكة.

وأوضحت في تصريحات للإخبارية، أن تقليل تكاليف الزواج ينعكس على ارتفاع نسبة الزواج وتقليص ظاهرة العنوسة في المجتمع.

وذكرت، أن تقليل تكاليف الزواج يساعد على الاستقرار ببناء علاقة قوية بين الزوجين بدلا من الانشغال بالديون والضغوط المالية، مشيرة إلى أهمية أن تركز الفتاة على التوازن بين الرغبات والواقع في مواجهة تكاليف الزواج.

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