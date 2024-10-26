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السعودية | مستشارة أسرية: ينعكس تقليل تكاليف الزواج على ارتفاع نسبة الزواج وتقليص ظاهرة العنوسة في المجتمع

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

أكدت المستشارة الأسرية د. نورة العنزي، أن مهور الزواج بدأت في الارتفاع خلال الآونة الأخيرة بتكاليف باهظة وغير معقولة، مشيرة إلى أن الجوانب العاطفية والأخلاقية للزواج والتفاهم والشراكة.

 

وأوضحت في تصريحات للإخبارية، أن تقليل تكاليف الزواج ينعكس على ارتفاع نسبة الزواج وتقليص ظاهرة العنوسة في المجتمع.

 

وذكرت، أن تقليل تكاليف الزواج يساعد على الاستقرار ببناء علاقة قوية بين الزوجين بدلا من الانشغال بالديون والضغوط المالية، مشيرة إلى أهمية أن تركز الفتاة على التوازن بين الرغبات والواقع في مواجهة تكاليف الزواج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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