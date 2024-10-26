ميرنا وليد - بيروت - علقت إحدى المتابعات على صورة الممثلة المصرية ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، مدافعة عن الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز وهي طليقة حلاوة.

وكتبت المتابعة: "عدم احترام مشاعر الغير حاجة وحشة جدا - بكرة تفهمي كلامي ده لما تشربي من نفس الكاس اللي سقيتيه لياسمين كل ساق يسقى بما سقى".

هذا الكلام أثار إستفزاز ريهام حجاج التي ردت عليها قائلة: "عدم احترام حياة الناس والتدخل فيما لا تعلمي عنه شئ ولا يعنيكي هو إللي عيب. عدم احترام النصيب وأقدار الله هو اللي حرام، اتهام الناس بالباطل والحكم عليهم حرام، ربط اسم ست محترمة طول الوقت بطليقها رغم إنها ليها حياتها وكانت على ذمة راجل تاني محترم برده منتهى العيب والحرام، تمني الشر للغير شئ مؤسف ومريض…( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون) صدق الله العظيم.. حلي عن الناس".

كانت هذه تفاصيل خبر ريهاج حجاج تهاجم متابعة دافعت عن ياسمين عبد العزيز.. فما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.