تكنولوجيا: تفاصيل سعة البطارية والكاميرة في هاتف Xiaomi 15 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شاومي سلسلة هواتف Xiaomi 15 بشكل رسمي في مؤتمر يعقد خلال أيام، واليوم توضح أحدث التفاصيل سعة البطارية وكاميرة Telephoto في هاتف Xiaomi 15 Pro.

تدعم شاومي هاتف Xiaomi 15 Pro القادم بقدرة بطارية 6100 mAh وهي سعة ممتازة في البطارية لدعم المستخدم على مدار اليوم.

كما تدعم شاومي هذا الإصدار بإطارات مميزة بتصميم فائق النحافة بسماكة 1.38مم في الإتجاهات الأربعة من الشاشة، أيضاً تتميز الشاشة بتعتيم كامل، مع خفض نسبة الوميض لتجربة مشاهدة أكثر راحة للمستخدم، وأيضاً إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 10%.

أيضاً تدعم M9 المخصصة تعزيز السطوع في الشاشة إلى نسبة 3200 nits، مما يجعلها واحدة من الشاشات الأكثر سطوعاً في الأسواق، وهي مثالية لعرض الشاشة في ساعات النهار.

كما أكدت شاومي على أن هاتف 15 Pro يدعم جودة عرض “2K”، لتجربة عرض رائعة وصور غامرة، من جانب أخر تقدم شاومي كاميرة periscope telephoto في هذا الإصدار بقدرة على التكبير البصري حتى 5 مرات.

من جانب أخر تدعم شاومي هاتفي Xiaomi 15 و15 Pro بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Elite، مع تعزيز أعلى لتنفيذ المهام بنسبة 19%، وإستجابة أسرع لإطلاق التطبيقات بنسبة 45.7%.

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