شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 مساءً.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية، وارتفاع الموج، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والداير، والريث، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والعارضة، والحُرّث، والدرب، وبيش، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والأجزاء الساحلية، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

