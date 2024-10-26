الأول من نوعه في العالم.. استئصال أورامٍ دماغية بتقنية جديدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

في إجراء يعتبر الأول من نوعه في العالم، تمكن جراح الأعصاب الاستشاري أناستاسيوس جيامورياديس من إزالة أورام دماغية كبيرة بحجم تفاحة من خلال جرح بسيط في حواجب المرضى دون الحاجة إلى إزالة أجزاء من الجمجمة.

ويمكن أن تنتهي العملية في 3 ساعات، مع إمكانية بعض الأشخاص مغادرة المستشفى بعد 24 ساعة فقط والعودة إلى العمل في غضون أيام.

وقال جيامورياديس ومقره في أبردين ثالث أكبر مدينة إسكتلندية: «باستخدام هذه التقنية، يستيقظ المرضى على الفور، وأحيانًا يعودون إلى المنزل في اليوم التالي للعملية».

وأضاف أن «هذا النوع من الجراحة ليس جديداً، لكنه عدّله ليمنحه مساحة أكبر من خلال الحاجب مما يسمح له بإزالة أورام دماغية كبيرة جدا».

وتابع: «في السابق، كنا نحتاج إلى إجراء عملية فتح الجمجمة لإتاحة الوصول الكامل للورم، وهذا يستغرق وقتاً طويلاً للغاية، يستغرق الوصول إلى الورم وحده ما يصل إلى ثلاث ساعات، وفي المجمل، يستغرق هذا النهج القديم من 8 إلى 10 ساعات».

وفي حديثه عن تقنيته الجراحية المعدلة، قال: «لا نعرف أي مكان آخر في العالم تمكن من إزالة أورام كبيرة مثل التي قمنا بها».

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