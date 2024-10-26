حماة نبيلة عواد فنانة ومصممة شهيرة وأناقتها ملفتة للأنظار .. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أعلنت الإعلامية اللبنانية نبيلة عواد زواجها من السيد سيف دياب عضو مجلس إدارة نادي الرياضي، وهو إبن النائب السابق سليم دياب وأمين عام تيار المستقبل سابقاً، خرجت معلومات عن عائلة زوجها إلى العلن حيث أن والدة سيف هي مصممة أنيقة تعتمد تصاميمها على الفن وإسمها يلدز زكي دياب وكانت قد أجرت صحيفة هاربرز بازار الشهيرة بنسختها العربية مقابلة مع يلدز سابقاً.



ولا تقتصر تصاميم يلدز على حياكة الأزياء بل أيضاً على تصميم مقتنيات منزلية، كما أنها تعمل في مجال التربية والتعليم ومن ضمن انجازاتها أنها مؤسسة ورئيسة جمعية إقرأ من 1994 حتى 2005 وهي عضو في مؤسسة المكتبة الوطنية اللبنانية، منذ 2005.

يلدز حاصلة شهادة بكالوريوس (فنون)، ودرست الفن والهندسة المعمارية الإسلامية، في الجامعة الأميركية في القاهرة، مصر.

وتعرف يلدز عن نفسها :"أعمل حاليًا على مشروع بحثي حول الموضة وأسلوب الحياة في مصر ولبنان من عام 1900 إلى عام 1975، حيث أقوم بجمع المعلومات والمواد بالإضافة إلى إجراء مقابلات لكتاب حول هذا الموضوع.".

وعن خبرتها السابقة كبتبت على صفحتها :"الحياكة اليدوية وتصميم الحياكة اليدوية. تصميم وإنتاج الحياكة اليدوية الفاخرة والمصممة حسب الطلب والمنتجات المصنوعة يدويًا للشركات ومتاجر البيع بالتجزئة ومصممي الأزياء ومصممي الديكور الداخلي والأفراد.

العرض في Maison & Objet في باريس من 2010 إلى 2015. خبرة في التحضير للمعارض واختيار المنتج المناسب للموسم والتسويق للعملاء الدوليين (الشركات والأفراد).

معرض في بساط الريح، جدة، المملكة العربية السعودية من عام 2008 إلى عام 2014. تم تصميم وعرض سجادات الصلاة وإكسسواراتها المصنوعة يدوياً من الكروشيه. قفطان محبوك آليًا مصمم خصيصًا في بيروت وميلانو. فناجين القهوة وأدوات المائدة مصممة حصرياً مستوحاة من الهندسة المعمارية الغنية لمنطقة عسير وغيرها من المواقع في المملكة العربية السعودية.

سنوات من الخبرة في أسلوب الحياة الفاخر، وبدء الأعمال التجارية، وورش العمل الحرفية، وحضور المعارض الدولية، قدمت شركتي الخدمات التالية:ورش عمل تدريبية على الحرف اليدوية للشركات والمدارس والمنظمات غير الحكومية والأفراد واستشارات للشركات والأفراد حول تطوير المفاهيم والتصميم وتسويق المنتجات عالية الجودة المصنوعة يدويًا. بما في ذلك إدارة المخزون، وعلاقات العملاء، وتطوير المنتجات."