تكنولوجيا: Oppo تطلق هاتف Oppo A3x 4G في السوق الهندي بتصميم مقاوم وسعر جيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Oppo هاتف Oppo A3x 4G منخفض التكلفة اليوم في السوق الهندي بتصميم يدعم المعايير العسكرية في مقاومة الصدمات، كما يتوفر بسعر منخفض.

يتميز هاتف Oppo A3x 4G بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 720 في 1604 بيكسل، كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث 90 Hz، ومعدل لمس 180 Hz، كما تصل نسبة السطوع في الشاشة إلى 1000-nit.

أيضاً تدعم Oppo هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 6s Gen 1، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

ويضم Oppo A3x 4G كاميرة خلفية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، كما ينطلق الهاتف بمعايير MIL-STD-810H العسكرية التي تؤكد دعم الهاتف مقاومة الصدمات، والسوائل مثل القهوة ويدعم أيضاً الهاتف معايير IP54 في مقاومة الغبار وقطرات الماء.

أيضاً تقدم Oppo الهاتف بقدرة بطارية 5100 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، كما يضم منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات، ويتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأزرق والأحمر Nebula.

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