كيت ميدلتون تتخلى عن خاتم زواجها في مشاركتها الملكية الأولى بعد إنهاء علاجها

خلال زيارتها المفاجئة بصحبة زوجها للقاء عائلات ضحايا الطعن في ساوثبورت، ظهرت كيت ميدلتون دون ارتداء خاتم زواجها المزخرف من الياقوت.

تفاصيل ظهور كيت ميدلتون دون إرتداء خاتم زواجها

وقد قررت كيت ميدلتون البالغة من العمر 42 عامًا، أن تظهر في أول نزهة رسمية مشتركة لها مع الأمير ويليام منذ انتهاء دورة العلاج الكيميائي من السرطان، أن تذهب بدون خاتمها الياقوت سيلان البيضاوي عيار 12 قيراطًا ومحاط بمجموعة من 14 ماسة سوليتير موضوعة في ذهب أبيض، وإختارت حلقة ذهبية رفيعة.

وعلى مايبدو أن كيت ميدلتون قد ارتدت الإكسسوار المليء بالماس والياقوت والذي يتقارب مع خاتم الخطوبة الملكي في أغسطس أثناء عمل فيديو "Team GB" والذي ظهرت به خلال مقطع الفيديو العائلي الدافئ الذي تم إصداره الشهر الماضي.

كما ارتدت كيت ميدلتون أثناء الزيارة أيضًا أقراطًا ذهبية على شكل أوراق السرخس من كاثرين زوريدا، وكانت كيت عند وصولها إلى ساوثبورت مع شروق شمس الخريف بدت بعد خضوعها لعدة أشهر من العلاج الكيميائي بعد تشخيص إصابتها بالسرطان في وقت سابق من هذا العام بمظهر لافت ومميز.

تفاصيل ظهور كيت ميدلتون بإطلالة مفاجئة مع الأمير ويليام

يُذكر أن أميرة ويلز قامت بالأمس 10 أكتوبر بعمل زيارة مفاجئة بصحبة زوجها الأمير ويليام لمنطقة ساوث بورت والتي كان من المقرر ان يقوم بها الأمير وحده ثم قررت ميدلتون مصاحبته، ويعد هذا هو الظهور الثاني للأميرة بعد إنهاءها لمرحلة العلاج الكيماوي إثر إصابتها بمرض السرطان.

وقد كان ظهورها الأول في شهر سبتمبر الماضي لذهابها للكنيسة لحضور قداس الأحد وكان برفقتها الأمير ويليام بمصاحبة الملك تشارلز والملكة كاميلا.

وقد جاءت هذه الزيارة لمواساة أسر ضحايا عملية الطعن الجماعي التي وقعت في 29 من شهر يوليو الماضي والتي راح ضحيتها 3 أطفال وأسفرت عن إصابة 10 أطفال آخرون خلال وجودهم في استديو لتعليم الرقص، وقد قامت ميدلتون ووليم بمقابلة أهالي الضحايا بشكل شخصي وخاص، بالإضافة لمقابلة معلمتهم التي أصيبت هي الأخرى في الهجوم جراء محاولتها لحماية الأطفال.

وفي تعليق سابق بعد الحادث، نشرت الأميره على الصفحه الرسميه الخاصه بها وبالأمير ويليام قائله: "نحن كأباء لا نستطيع حتى ان نتخيل ماذا يشعر الأن عائلة واصدقاء ومحبي الضحايا".

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