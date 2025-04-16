شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي للنهوض بالصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل على عمق العلاقات الإستراتيجية بين المملكة وفرنسا، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة الراسخة تعكس التزامًا مشتركًا بالنهوض بالصحة العالمية ومواجهة التحديات الصحية.

جاء ذلك على هامش أعمال ملتقى مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي المشترك الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" الثلاثاء.

وأضاف أن المناقشات سلطت الضوء على أوجه التعاون بين البلدين، لا سيما في دعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا الحيوية، إلى جانب توطين صناعة الرعاية الصحية بما يعزز المرونة والاستدامة.

كما ناقش الملتقى آفاق الشراكة بين السعودية وفرنسا في مجالات الصحة الرقمية والتقنيات الطبية المتقدمة، بما يعزز فرص الاستثمار المشترك ويواكب تطلعات البلدين في تطوير القطاع الصحي وركز على تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الحيوية، مع تسليط الضوء على الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والاستثمارات الأجنبية والخاصة، بما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030.

واختُتم الملتقى بتأكيد الجانبين أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون لتحقيق المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية التي تجمع بين البلدين.