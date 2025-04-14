شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للتعاون الخليجي يطالب بالعمل على الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوى، خلال استقباله وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، على ضرورة معالجة وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع الخطيرة والمأساوية في قطاع غزة.وفق بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الملفات المشتركة وسير التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البديوى، خلال بحث الأوضاع في غزة، على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك، للعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتفعيل جميع القرارات الأممية والدولية ذات الصلة بما سيسهم في حفظ أرواح الأبرياء وضمان وصول المساعدات الإنسانية.