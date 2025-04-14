شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والأردن:قصف مستشفى المعمداني ينتهكان القانون الدولي والإنساني والان نبدء بالتفاصيل

إدانة أردنية

تدمير مبنى الجراحات

الدمام - شريف احمد - أدانت مصر جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة، مشددةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة على القطاع، والتي تنتهك القانون الدولي والإنساني والأعراف الدولية كافة.وطالبت مصر في بيان لوزارة خارجيتها يوم الأحد، بالوقف الفوري لكل الاعتداءات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع، لاسيّما وأن الإجراءات الراهنة تنذر بكارثة إنسانية تتحملها إسرائيل بالكامل.وشددت على ضرورة تفعيل آليات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية خاصة في ظل التحركات التي تضطلع بها الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار.أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات، قصف إسرائيل المستشفى المعمداني في مدينة غزة، وإخراجه بالكامل عن الخدمة.وعد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، القصف خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا واضحًا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.وأكد السفير القضاة، رفض الأردن المطلق وإدانتها مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة، واستمرار الاستهداف الممنهَج للمدنيين والأعيان المدنية في غزة، وتدمير المرافق الحيوية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين، واستخدام إسرائيل الجوع والحصار سلاحين لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري.وحذر من عواقب الانتهاكات الإسرائيلية، وتبعاتها على أمن واستقرار المنطقة.وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة المسؤولين عنها.أعلن الدفاع المدني في غزة أن غارة جوية إسرائيلية دمرت بشكل شبه كلي أحد مباني المستشفى الأهلي "المعمداني" فجر الأحد،ولجأ عشرات الآلاف من سكان غزة إلى المستشفيات التي استخدمت كملاجئ لإيواء النازحين، رغم أن العديد منها تعرض لأضرار جسيمة جراء القصف المتواصل.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، إن الطائرات الإسرائيلية "استهدفت بغارة جوية فجر اليوم مبنى في مستشفى المعمداني في غزة، ما أدى لتدميره وخروجه كليا عن الخدمة".وأوضح أن الغارة أدت إلى "تدمير مبنى الجراحات الذي يضم قسم الطوارئ، ومحطة توليد الأكسجين لأقسام العناية المركزة".