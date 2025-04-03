الخليج اليوم .. الأرصاد القطرية: بلادنا آمنة من الزلازل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عقب تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر على الحدود القطرية - السعودية، أكدت إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني القطرية أنَّ دولة قطر آمنة من الزلازل، نافية وجود أي مخاطر زلزالية من شأنها تهديد البلاد، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الراية" القطرية.

في الأثناء، أوضحت إدارة الأرصاد الجوية أنَّ تلك الهزة رُصدت عبر أجهزة المركز الوطني لرصد الزلازل، مشيرةً إلى أن موقعها الجغرافي خارج نطاق التأثير المباشر على الدولة، ولم يشعر بها السكان في قطر.

وأضافت: قطر تقع ضمن منطقة جيولوجية مستقرة نسبيًا، بعيدة عن الأحزمة الزلزالية النشطة المعروفة عالميًا، ما يجعل احتمالية تعرضها لزلازل قوية منخفضة للغاية.

وأكدت إدارة الأرصاد الجوية لـ" الراية" أنها تتابع عن كثب أي نشاط زلزالي في المِنطقة عبر منظومة رصد زلزالي متطورة، تعمل بالتنسيق مع مراكز الزلازل الإقليمية والدولية، لضمان تقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة للجمهور والجهات المعنية.

إلى ذلك، دعت إلى عدم الانسياق وراء الشَّائعات والمعلومات غير الدقيقة، مُشددةً على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة الأخبار المتعلقة بالنشاط الزلزالي، وأكدت أن الهيئة ستواصل نشرَ أي تحديثات ذات صلة بشكل دوري عبر قنواتها الرسمية.