شكرا لقرائتكم خبر عن 3 غارات إسرائيلية على "الناقورة" جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاث غارات على المركز المستحدث للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة الناقورة جنوب لبنان، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتضرر سيارتي اسعاف وإطفاء. وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

كان العدو الإسرائيلى قد أطلق أمس النار على بلدة العديسة جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة مواطن بجروح. وفق وكالة أنباء لبنان كما أطلق جيش الاحتلال النار على سيارة من نوع "رابيد" دون وقوع اصابات بشرية.

وقد شهد الجنوب اللبنانى تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي على علو منخفض ، وذلك عقب الغارة التى شنها الجيش الإسرائيلى، على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا حسن بدير مسؤول الملف الفلسطينى فى حزب الله .

وكان وزير خارجية إسرائيل قد أعلن استهداف مقرات لحزب الله فى لبنان، ومن جانبها علقت المنسقة الأممية فى لبنان على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت قائلةً ، أن هذا القصف جاء رغم اتخاذ حكومة لبنان خطوات إيجابية فى إطار اتفاق وقف إطلاق النار ودعت إلى ضرورةة تطبيق القرار 1701 واكدت أنه السبيل الوحيد الممكن لحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل .