شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: الاحتلال أطلق النار على عناصرنا أثناء إزالة سواتر ترابية في العديسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، اليوم /الثلاثاء/، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة من عناصره لإجبارهم على الانسحاب، في بلدة العديسة جنوب لبنان.



وأوضح الجيش اللبناني - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن وحدة من الجيش عملت على إزالة سواتر ترابية مستحدث، كان الاحتلال الإسرائيلي قد أقامها في بلدة العديسة بقضاء مرجعيون، وأعادت فتح الطريق المؤدية إلى إحدى التلال في البلدة، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".



وأشار إلى أنه أثناء عمل الوحدة، أطلقت قوات الاحتلال النار في الهواء على مقربة من عناصر الجيش لإجبارهم على الانسحاب، غير أن عناصر الوحدة تابعوا عملهم فيما جرى تعزيز الانتشار في مواجهة الاحتلال حتى فتح الطريق.