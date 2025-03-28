شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 14 فلسطينيًا من عائلة واحدة في قصف الاحتلال على مدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف متواصل بالطئرات والدبابات

الدمام - شريف احمد - استشهد 14 فلسطينيًا وفقد ثمانية آخرون، تحت الأنقاض في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على منزل بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن الطواقم الطبية انتشلت 14 شهيدًا بينهم أطفال، في قصف للاحتلال استهدف عمارة سكنية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف للمناطق الشمالية من مخيمات وسط القطاع بالتزامن مع مواصلة دبابات الاحتلال التوغل في عمق المناطق الجنوبية لمدينة غزة، وحصار منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح.