الخليج اليوم .. ترامب: غاراتنا على الحوثيين مستمرة لفترة طويلة جداً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

على وقع الغارات الأميركية المستمرة منذ الأسبوع الماضي على مواقع حوثية في اليمن، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنها ستتواصل لفترة أطول، مؤكداً أن الحوثيين تعرضوا لضربات قاضية وموجعة.

وقال في دردشة مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، مساء أمس الأربعاء: "الحوثيون يريدون وقف الغارات والتفاوض حول السلام لأنهم هزموا هزيمة نكراء".

كما أردف أنهم "يتوقون للسلام لأنهم تضرروا بشدة".

لكنه رأى في الوقت عينه أن الجماعة المدعومة إيرانياً غير مستعدة لذلك في الوقت الحالي.

"الغارات مستمرة طويلا"

وشدد ترامب على أن ما فعله الحوثيون في حق العالم أجمع لجهة تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر عبر مهاجمة السفن التجارية كان فظيعاً للغاية، وفق تعبيره.

إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي أن الغارات التي شنتها بلاده على المواقع الحوثية خلال الأيام الماضية، كانت ناجحة للغاية بل تجاوزت حتى التوقعات. وقال: "لقد ضربناهم بقوة ونجاح كبيرين.. وسنواصل ذلك لفترة طويلة".

وكانت نحو 19 غارة استهدفت ليل أمس مواقع عسكرية للحوثيين في مناطق مختلفة باليمن، من بينها شمال وجنوب العاصمة صنعاء، بعد أكثر من 15 غارة على معاقلهم في شمال البلاد.

ومنذ 15 آذار/مارس الحالي تشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضدّ الحوثيين الذين قالوا إنهم ردّوا عبر استهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة. ومذاك، تشهد المناطق التي تسيطر عليها الجماعة غارات أميركية بوتيرة شبه يومية.

يذكر أنه عقب اندلاع الحرب في غزة إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وفي البحر الأحمر، حيث استهدفوا سفنا اتهموها بأنها على ارتباط بتل أبيب، دعما للفلسطينيين، على حدّ قولهم.

لكنهم عادوا أوقفوا هجماتهم هذه مع بدء سريان الهدنة في غزة في 19 يناير 2025، ثم استأنفوها مع استئناف إسرائيل غاراتها على القطاع الفلسطيني المدمر، وتوعدوا بتكثيفها طالما استمرّ القصف على غزة.